Kalendarium - wtorek 30 września

Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jakie ważne interpretacje wydały sądy, co ogłosił GUS, a co zapowiedział rząd? Oto subiektywne kalendarium dla profesjonalistów.

Publikacja: 30.09.2025 00:07

Dziś mija termin:

- złożenia VII-DO, czyli deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za sierpień 2025 r.

- przekazania do urzędu skarbowego CIT-CFC za 2024 rok, czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a także wpłata podatku należnego wynikającego z zeznania

- przekazania do urzędu skarbowego PIT-CFC za 2024 rok, czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także wpłata podatku należnego wynikającego z zeznania

