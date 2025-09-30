Kalendarium - wtorek 30 września

Dziś mija termin:

- złożenia VII-DO, czyli deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za sierpień 2025 r.

- przekazania do urzędu skarbowego CIT-CFC za 2024 rok, czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a także wpłata podatku należnego wynikającego z zeznania

- przekazania do urzędu skarbowego PIT-CFC za 2024 rok, czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także wpłata podatku należnego wynikającego z zeznania