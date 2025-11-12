10 listopada minął termin złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2025 r.

Weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjny

Ustawa z dnia 24 września 2025 r. o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (DzU z dnia 7 listopada 2025 r. poz. 1531).

Wartość sprzedaży netto w 2025 r. uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej przez podatników w 2026 r.

240 000 zł – wartość sprzedaży netto w 2025 r. uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej przez podatników w 2026 r. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Wartość sprzedaży netto w 2024 r. uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej przez podatników w 2025 r

200 000 zł – tyle wynosi wartość sprzedaży netto w 2024 r. uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży dokonywanej przez podatników w 2025 r. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2024 r. – podał GUS

W 2024 r. działalność w biotechnologii prowadziło 246 przedsiębiorstw, tj. o 26,2% więcej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 3 290,2 mln zł i zwiększyły się w skali roku o 38,1%. W biotechnologii w przedsiębiorstwach pracowało 6 408 osób. Działalnością badawczą i rozwojową w biotechnologii zajmowało się 275 podmiotów, tj. o 15,1% więcej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w biotechnologii wyniosły 1 842,8 mln zł i wzrosły w skali roku o 7,1%. W działalność badawczą i rozwojową w biotechnologii zaangażowane były 8 424 osoby.