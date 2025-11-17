Julita Karaś-Gasparska: Można już testować KSeF 2.0

Resort finansów udostępnił 3 listopada środowisko testowe Aplikacji Podatnika KSeF 2.0, żeby użytkownicy mogli zobaczyć w praktyce, jak będzie działać Krajowy System e-Faktur, tzn. zapoznawać się z udostępnionym oprogramowaniem i testować w nieograniczony sposób funkcjonalności aplikacji. Mogą oni np. wystawiać, odbierać i przeglądać faktury zgodnie ze strukturą logiczną FA(3); obsługiwać kody QR, w tym dostęp do faktur za pomocą tego kodu; generować i obsługiwać tokeny czy wnioskować o certyfikaty. Jak czytamy na stronie MF, w środowisku testowym użytkownik może posługiwać się dowolnymi, fikcyjnymi danymi. Żadna z czynności nie niesie za sobą skutków prawnych, a dane w testowej wersji Aplikacji Podatnika będą okresowo usuwane. Ministerstwo zachęca przy tym do zgłaszania ewentualnych błędów i przekazywania swoich spostrzeżeń za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego KSeF lub telefonicznie, tzn. dzwoniąc na specjalną infolinię.