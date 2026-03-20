Faktury w KSeF powinno na razie wystawiać 5,2 tys. firm. Ale aż 2 miliony przedsiębiorców musi w najbliższych dniach wypełnić związane z nowym systemem obowiązki sprawozdawcze. Do 25 marca trzeba bowiem wysłać fiskusowi Jednolity Plik Kontrolny za luty z nowymi oznaczeniami faktur: numerem KSeF albo jednym z trzech symboli przypisywanych do faktur, które takiego numeru nie mają. To twardy orzech do zgryzienia – podkreślają eksperci.

– Termin się zbliża, a wielu przedsiębiorców ciągle nie wie, jak oznaczać faktury. Nie wszystkie systemy księgowe są też dostosowane do nowych wymogów, aktualizacje są dostarczane dopiero w ostatnich dniach – mówi Magdalena Michałowska-Otrzonsek, doradca podatkowy, właścicielka biura rachunkowego Meritum.