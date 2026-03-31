Kto musi od 1 kwietnia wystawiać faktury sprzedażowe w KSeF? Drugi etap rewolucji

Jeśli przedsiębiorca ma sprzedaż brutto powyżej 10 tys. zł miesięcznie, musi od 1 kwietnia wystawiać w KSeF faktury przychodowe. Ten obowiązek dotyczy też innych podatników, np. fundacji. W KSeF nie trzeba fakturować sprzedaży dla konsumentów.

Publikacja: 31.03.2026 04:54

Strona internetowa logowania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Strona internetowa logowania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Przemysław Wojtasik

Prawnik, informatyk, mechanik, a także fundacja, kościół, wspólnota mieszkaniowa i samorząd – od 1 kwietnia muszą wystawiać faktury sprzedażowe w KSeF. Co do zasady, bo jest kilka wyłączeń, np. dla tych, którzy mają sprzedaż do 10 tys. zł brutto miesięcznie (do końca roku) albo handlują tylko z konsumentami.

Przypomnijmy, że KSeF to centralna, nadzorowana przez fiskusa, baza faktur. Działa od 1 lutego. Na początku był obowiązkowy tylko dla największych firm (mających w 2024 r. powyżej 200 mln zł sprzedaży brutto, jest ich około 5,2 tys.). One wystawiają w nim faktury sprzedażowe. Natomiast pozostałe podmioty powinny odbierać w KSeF faktury zakupowe (wystawiane przez największe firmy oraz tych, którzy stosują nowy system dobrowolnie).

