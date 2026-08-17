Rzeczpospolita
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Towary handlowe z podziału majątku trzeba ująć w spisie z natury

Przedsiębiorca, który w wyniku podzielenia majątku wspólnego małżonków, przeprowadzonego w drodze intercyzy, otrzymał towary handlowe, ma obowiązek wpisać je w remanencie początkowym.

Publikacja: 17.08.2026 04:50

Towary handlowe z podziału majątku trzeba ująć w spisie z natury

Towary handlowe z podziału majątku trzeba ująć w spisie z natury

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

2 czerwca br. w drodze intercyzy oraz następnie podziału majątku wspólnego przedsiębiorca nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) – sklep oraz towary handlowe. Tego samego dnia (tj. 2 czerwca) przedsiębiorca otworzył działalność gospodarczą (sklep), wybierając opodatkowanie stawką liniową i zakładając podatkową księgę przychodów i rozchodów. Składniki majątku otrzymane w ramach ZCP należały wcześniej do majątku wspólnego małżonków i były wykorzystywane przez żonę do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy przedsiębiorca powinien ująć towary handlowe w początkowym spisie z natury? – pyta czytelnik.

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