Towary handlowe z podziału majątku trzeba ująć w spisie z natury

2 czerwca br. w drodze intercyzy oraz następnie podziału majątku wspólnego przedsiębiorca nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) – sklep oraz towary handlowe. Tego samego dnia (tj. 2 czerwca) przedsiębiorca otworzył działalność gospodarczą (sklep), wybierając opodatkowanie stawką liniową i zakładając podatkową księgę przychodów i rozchodów. Składniki majątku otrzymane w ramach ZCP należały wcześniej do majątku wspólnego małżonków i były wykorzystywane przez żonę do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy przedsiębiorca powinien ująć towary handlowe w początkowym spisie z natury? – pyta czytelnik.
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