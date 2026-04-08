Ułatwienie realizacji podatkowych obowiązków, eliminacja zbędnych procedur, redukcja kosztów działalności – takie są cele projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, który resort finansów zapowiada w wykazie prac legislacyjnych. Brzmi bardzo atrakcyjnie, czego konkretnie mogą się spodziewać podatnicy?

Niestety, z przedstawionych przez ministerstwo założeń niewiele się dowiemy. Resort wskazuje w nich, że chce ujednolicić zasady korygowania wysyłanych fiskusowi elektronicznych ksiąg podatkowych. „Uregulowanie jednolitych dla wszystkich podatków zasad dokonywania korekt ksiąg podatkowych w postaci elektronicznej, których obowiązek przesyłania organom podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynika z niektórych ustaw podatkowych” – czytamy pod hasłem „Istota rozwiązań planowanych w projekcie”.