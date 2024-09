Zielony Ład to droga do konkurencyjności europejskiej gospodarki

Zielony Ład kojarzy nam się z protestami rolników, nakrętkami przykręconymi do butelek czy drogą gospodarką odpadami. – Tymczasem to wielki program rozwojowy, który ma wzmocnić innowacyjność i konkurencyjność europejskiej gospodarki – mówi Ewelina Szczech-Pietkiewicz, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. – Europa nie ma uczestniczyć w wyścigu z brudnymi gospodarkami na świecie, lecz zadbać o własnego świadomego obywatela dla którego ochrona klimatu jest istotna sprawą. Tylko, że to wszystko zostało bardzo źle zakomunikowane przez Unię – dodaje.