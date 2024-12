Barbrich: Święta będą droższe niż rok temu

Jak wskazywał Barbrich w tym roku trzeba znów liczyć się z większymi wydatkami na święta. - Wiele wskazuje na to, że tegoroczne święta będą droższe od tych z ubiegłego roku, chociaż tych wzrostów też nie odczujemy tak bardzo. Z naszych wyliczeń wynika, że 1576 zł średnio wyda jedna osoba na organizację świąt. W przypadku czteroosobowej rodziny jest to już 3800 zł. Jest to już dużo, ale też są obserwacje, które wskazują na to, że trochę sobie pofolgowaliśmy. Rok temu 2/3 Polaków mówiło, że będzie szukało oszczędności. W tym roku jest to nieco tylko połowa – mówi Barbrich.