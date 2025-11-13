Reklama
Inflacja: redukcja tak, ale coraz wolniejsza

Możemy się spodziewać kolejnych obniżek stóp, ale w miarę spadającej inflacji, a to będzie coraz wolniejszy proces.

Publikacja: 13.11.2025 14:00

Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej

Marcin Piasecki

Ostatnia obniżka stóp to ewidentne dopasowanie do tego, że inflacja przestała być wysoka i jej perspektywy trochę się poprawiły. Warto przypomnieć, że gdybyśmy rozmawiali na początku roku, to pewnie byśmy się obawiali, że w końcówce, czyli w ostatnich miesiącach, ten roczny wskaźnik inflacji to może znów nam uciekać gdzieś w okolice czterech proc. – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, gość programu Marcina Piaseckiego. Czy będą kolejne obniżki? – Oczywiście to też jest funkcja tego, co się będzie działo w przyszłości z inflacją. Ostatnio mieliśmy okres dużej dezinflacji od poziomu koło 18 proc. prawie dwa lata temu do tych obecnych 3 proc. Ale pamiętajmy, że redukcja inflacji do 2,5 proc., czyli do celu, to może troszkę czasu potrwać – przestrzega gość Marcina Piaseckiego.

