Monika Kurtek nie ukrywała, że ostatnie wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, który wskazywał, że do obniżek stóp procentowych może dojść nie w 2025 r., ale w 2026 r., są zaskakujące.

- Wszyscy przeżyliśmy duże zaskoczenie. Nic bowiem nie wskazywało na tak istotny zwrot akcji, zwłaszcza, że miesiąc wcześniej prezes Glapiński mówił o tym, że faktycznie może dojść do pierwszej obniżki stóp w 2025 r., nawet w marcu, a pierwsza obniżka może też być mocniejsza. Retoryka zmieniła się jednak o 180 stopni, co moim zdaniem, wcale nie oznacza, że w przyszłym roku nie będzie obniżek stóp. Widzę wręcz szereg czynników, które mogą skłonić prezesa Glapińskiego i RPP do tego, by znów zmienić stanowisko – podkreśla Kurtek i dodaje, że w przyszłym roku wszystko jest możliwe.

- Nie wierzę w scenariusz, w którym stopy procentowe są utrzymywane na relatywnie wysokim poziomie aż do końca 2025 r. Dlaczego? Nie wiem czy w trakcie roku rząd nie podejmie kolejnej decyzji o mrożeniu cen energii, co będzie może mieć wpływ na inflację. Może się także okazać, że odmrożenie cen energii wcale nie spowoduje podwyżek cen. Widać także potencjalnie większe ryzyka związane z prezydenturą Donalda Trumpa. Jego działania będą raczej prowadziły do pogłębienia problemów Europy niż ich rozwiązania. To też będzie się przekładało na naszą gospodarkę. Obecnie sytuacje gospodarcza Polski jest słabsza niż oczekiwaliśmy i taka może pozostać. W takich warunkach RPP nie będzie miała argumentu utrzymywania stóp procentowych na wysokim poziomie – uważa ekonomistka. Jej zdaniem wyzwaniem jest także brak konsekwencji w wypowiedziach szefa NBP.

- Chaos informacyjny w polityce pieniężnej jest problemem. Rynki finansowe próbują się odnaleźć w całej sytuacji. Cały czas jednak zakładają, że do obniżek stóp dojdzie wcześniej niż w 2026 r., jednak trudno powiedzieć, kiedy faktycznie nadejdzie ten moment. To też ma konsekwencje dla gospodarki. Kredytobiorcy, którzy liczyli na szybszą obniżkę stóp i szykowali się na większe wydatki, mogę po takich informacjach rewidować swoją skłonność do konsumpcji, co będzie miało też przełożenie na tempo wzrostu gospodarczego – zwraca uwagę Kurtek.