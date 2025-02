Wybory w Niemczech wygrała przez CDU/CSU, która najprawdopodobniej utworzy rząd z socjaldemokratami. Co nowa konfiguracja rządowa oznacza dla niemieckiej gospodarki, która nie jest w najlepszej kondycji? – Kluczem do rozwoju niemieckiej gospodarki jest reforma systemu socjalnego. Mamy trzy miliony bezrobotnych i milion wakatów jeżeli chodzi o miejsca pracy. Ludziom po prostu nie opłaca się pracować, zwłaszcza w gorzej płatnych zawodach. Dotyczy to także imigrantów - mówi Cornelius Ochmann, dyrektor, członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, gość programu Marcina Piaseckiego. – Kolejną sprawą, gdzie nowy rząd musi wdrożyć reformy to energetyka, całe gałęzie niemieckiego przemysłu przenoszą się za granicę właśnie z powodu wysokich cen energii – dodaje.

- Myślę, że do wakacji nowy rząd przedstawi koncepcję reform – mówi Cornelius Ochmann. Czy chadecy dogadają się z socjaldemokratami – Nie ma innego wyjścia – zapowiada gość Marcina Piaseckiego.