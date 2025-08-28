Nowoczesne lasery z Polski podbijają świat. Jak polscy naukowcy założyli spółkę

Czterech naukowców założyło spółkę produkującą – nowoczesne lasery. O drodze od pierwszego grantu z NCBiR do dofinansowania z funduszu inwestycyjnego Vinci red. Aleksandra Ptak-Iglewska rozmawia z jej prezesem, jednym z jej założycieli i doktorem fizyki – Michałem Nejbauerem.

W programie pytamy o to, jak to się stało, że naukowcy weszli do biznesu i to z takim sukcesem, czego potrzeba, by w Polsce częściej tak dobrze udawał się transfer technologii do biznesu i komercjalizacja badań naukowych, a także co doradzają w „specgrupie”, czyli zespole doradczym ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, które właśnie tym wyzwaniem poprawy transferu technologii do polskiej gospodarki się zajmuje. Na pytanie, na co spółka wyda te 19 milionów zł z funduszu Vinci oraz środki od innych inwestorów, łącznie 28 milionów, Michał Nejbauer odpowiada, że na rozwój i produkcję laserów demonstracyjnych. – Przede wszystkim środki posłużą nam do upłynnienia operacji, będziemy się skalować, zwiększać skalę sprzedaży. Sprzedajemy te nasze lasery do 24 krajów obecnie, na 6 kontynentów. Cały cykl produkcji, pozyskania klienta i ściągnięcia gotówki za dostarczony laser jest dość długi.