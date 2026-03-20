Czy fali populizmu politycznego na zachodzie Europy towarzyszą populistyczne pomysły na gospodarkę? – Myślę, że jest jeden pomysł, który jest z punktu widzenia przyszłości europejskiej gospodarki niezwykle niebezpieczny – mówi Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. To pomysł bardzo zasadniczego ograniczenia ambicji klimatycznych Unii Europejskiej, co się przekłada na kwestie polityki energetycznej. W gruncie rzeczy ten pomysł zawiera się w takim rozpoznaniu, że przyczyną problemów konkurencyjności europejskiej gospodarki jest właśnie polityka klimatyczna i osławiony ETS. To rozpoznanie jest całkowicie fałszywe. To nie ceny energii są dzisiaj największym problemem Europy – dodaje gość Marcina Piaseckiego.

