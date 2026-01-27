Po potwierdzeniu, że planowana działalność inwestycyjna nie znajduje się na listach negatywnych dotyczących dostępu do inwestycji zagranicznych i dostępu do rynku, inwestorzy zagraniczni mogą zacząć rozważać, jaki rodzaj podmiotu gospodarczego założyć w Chinach.

Inwestorzy zagraniczni najczęściej inwestują w Chinach w następujące trzy rodzaje podmiotów gospodarczych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company), spółkę akcyjną (Joint Stock Limited Company) oraz spółkę osobową (Partnership Enterprise).

Spółka LLC

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) udziałowcy ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości objętych przez nich wkładów kapitałowych, chyba że prawo stanowi inaczej.

Liczba udziałowców jest ograniczona od 1 do 50, a kapitał musi zostać w pełni wpłacony w ciągu pięciu lat od założenia. Wkłady mogą być wnoszone w gotówce lub w formie własności niepieniężnej – takiej jak aktywa rzeczowe, własność intelektualna, prawa do użytkowania gruntów, udziały (equity) i wierzytelności – pod warunkiem że można je wycenić pieniężnie i legalnie przenieść.

Struktura organizacyjna zazwyczaj obejmuje zgromadzenie wspólników (Shareholders' Meeting) jako organ najwyższy (który można pominąć w spółce jednoosobowej), radę Dyrektorów (Board of Directors) lub Dyrektora Wykonawczego (Executive Director) jako organ wykonawczy oraz Radę Nadzorczą (Board of Supervisors), jednego lub więcej nadzorców (Supervisors) lub komitet audytu (Audit Committee) jako organ nadzorczy.

Spółka z o.o. jest niezależną osobą prawną.

Spółka JSLC

W spółce akcyjnej (JSLC) odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do akcji, które objęli.

Spółka musi mieć od 2 do 200 akcjonariuszy, a wkłady kapitałowe muszą zostać w pełni wpłacone przed założeniem spółki.

Formy wkładów są podobne jak w przypadku spółki z o.o. Spółka akcyjna jest również niezależną osobą prawną.

Spółka Partnership Enterprise

Spółka osobowa charakteryzuje się różnymi strukturami odpowiedzialności. Wspólnicy w spółce jawnej (General Partnership Enterprise) ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń.

W spółce komandytowej (Limited Partnership Enterprise) komplementariusze (general partners) ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność solidarną, podczas gdy komandytariusze (limited partners) odpowiadają tylko do wysokości objętych przez nich wkładów kapitałowych.

Spółka jawna wymaga dwóch lub więcej wspólników, natomiast spółka komandytowa wymaga od 2 do 50 wspólników, w tym co najmniej jednego komplementariusza.

Termin wniesienia wkładów kapitałowych jest określony w umowie spółki.

Dopuszczalne formy wkładu obejmują gotówkę, aktywa rzeczowe, własność intelektualną, prawa do użytkowania gruntów lub inne prawa majątkowe, przy czym komplementariusze mogą również wnosić wkład w postaci pracy.

Spółka osobowa nie jest niezależną osobą prawną, ale może prowadzić działalność cywilnoprawną we własnym imieniu.

Oprócz wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych inwestorzy zagraniczni mogą również, w zależności od swojego planu inwestycyjnego, zdecydować się na utworzenie oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego (Branch Offices of a Foreign Enterprise) oraz stałych przedstawicielstw przedsiębiorcy zagranicznego (Resident Representative Office of a Foreign Enterprise).

Różnice między tymi dwoma rodzajami podmiotów są następujące:

Oddział (Branch Office)

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie jest niezależną osobą prawną, a sam przedsiębiorca zagraniczny ponosi odpowiedzialność cywilną za działalność oddziału w Chinach.

Aby prowadzić następującą działalność gospodarczą, przedsiębiorcy zagraniczni muszą złożyć wniosek o rejestrację oddziału w Chinach i uzyskać odpowiednią licencję na prowadzenie działalności (business license):

(1) poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na lądzie i morzu oraz innych zasobów mineralnych;

(2) zawieranie umów na projekty budowlane, dekoracyjne, inżynierii lądowej lub instalacji rurociągów, linii i sprzętu;

(3) zawieranie umów lub przyjmowanie zleceń na zarządzanie przedsiębiorstwami z kapitałem zagranicznym;

(4) tworzenie oddziałów przez banki zagraniczne w Chinach;

oraz (5) inna działalność produkcyjna i gospodarcza dozwolona przez państwo. Utworzenie oddziału wymaga uzyskania licencji na prowadzenie działalności (Business License).

Stałe przedstawicielstwo

Z kolei stałe przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego również nie jest niezależną osobą prawną i jest ograniczone do działalności non profit.

Działania te ograniczają się do:

- prowadzenia badań rynkowych, wystaw i działań promocyjnych związanych z produktami lub usługami przedsiębiorcy zagranicznego;

- prowadzenia działań łącznikowych (liaison activities) związanych ze sprzedażą produktów, świadczeniem usług, zaopatrzeniem krajowym i inwestycjami krajowymi w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego.

Jego utworzenie jest poświadczone Świadectwem Rejestracji Stałego Przedstawicielstwa Przedsiębiorcy Zagranicznego (Registration Certificate for a Resident Representative Office of a Foreign Enterprise).

Ze względu na niższe progi założenia i działalności operacyjnej oraz fakt, że udziałowcy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność tylko do wysokości objętego kapitału, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardziej odpowiednia dla inwestorów zagranicznych o mniejszej skali inwestycji lub tych na początkowym etapie badania rynku.

Dlatego większość inwestorów zagranicznych przy inwestowaniu w Chinach priorytetowo traktuje zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z tym dobrze przemyślany wybór podmiotu gospodarczego przez inwestorów zagranicznych zależy od kompleksowej oceny czynników, w tym skali inwestycji, tolerancji na ryzyko, długoterminowych planów strategicznych i znajomości rynku chińskiego, zapewniając tym samym optymalne dostosowanie do ich celów komercyjnych.

