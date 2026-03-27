Na etapie planowania założenia nowej firmy lub wprowadzenia produktu/usługi mogą pojawić się wątpliwości, czy dana nazwa nie jest już używana przez inny podmiot? Zweryfikowanie, czy nazwa jest dostępna przed rozpoczęciem jej używania, może pozwolić zapobiec problemom prawnym i kosztownym sporom. Jednocześnie taka weryfikacja nie jest skomplikowanym procesem.

Co należy zrobić?

Należy wskazać, że nazwy mogą zostać uznane za zbyt podobne nie tylko w przypadku ich identyczności. Podobieństwo nazw występuje wówczas, gdy nazwy nie są wprawdzie identyczne, jednak wykazują istotne zbieżności. Podobieństwo może dotyczyć budowy wyrazów, podobieństwa w akcentowaniu, wspólnego rdzenia słownego czy też zbliżonego brzmienia. Niekiedy podobieństwo może prowadzić do ryzyka konfuzji nawet przy istnieniu zauważalnych różnic pomiędzy nazwami.

Narzędzia weryfikacji

Jednym z dostępnych narzędzi do weryfikacji dostępności nazwy jest wyszukiwarka dostępna na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Można w niej sprawdzić, czy dana nazwa nie jest już chroniona jako znak towarowy. Co istotne, właściciel zarejestrowanego znaku towarowego ma monopol na używanie znaku towarowego na towary i usługi sygnowane tym oznaczeniem. Daje mu to prawo zakazania wszelkim podmiotom trzecim używania tego znaku w odniesieniu do konkretnych towarów i usług.

Warto skorzystać również z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, za pośrednictwem której możliwe jest zweryfikowanie znaków towarowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Jest to istotne, ponieważ znak unijny obejmuje swoim obszarem również terytorium Polski.

Trzecią urzędową bazą jest sprawdzenie wszelkich znaków w ogólnodostępnej bazie TMView, gdzie wyszukać można znaki z ogólnodostępnych baz urzędowych.

Kolejną możliwość daje wyszukiwarka w rejestrze firm. Dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą takim rejestrem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Natomiast w przypadku m.in. spółek prawa handlowego, stowarzyszeń czy fundacji właściwym rejestrem jest Krajowy Rejestr Sądowy (jako scentralizowana baza danych). Podstawowym zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest udostępnienie rzetelnej informacji o statusie prawnym danego podmiotu. Informacja ta obejmuje także nazwę podmiotu.

Warto pomyśleć także o sprawdzeniu danej nazwy za pośrednictwem mediów społecznościowych czy też w formie domeny internetowej.

Sprawdzenie, czy nazwa jest zastrzeżona na rzecz innego podmiotu, może mieć kluczowe znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa posługiwania się nią.

Należy pamiętać, że w ogólnodostępnych bazach sprawdzimy jedynie znaki identyczne, a nie znaki podobne do naszego oznaczenia.

Jakie mogą być konsekwencje?

Brak należytej weryfikacji nazwy może doprowadzić do:

- konieczności prowadzenia długotrwałych i kosztownych sporów o prawo do nazwy,

- konieczności zmiany nazwy, a w konsekwencji przebudowania całej identyfikacji wizualnej nazwy, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami,

- utraty zaufania klientów (osłabienie wiarygodności marki, poczucie braku profesjonalizmu),

- niemożliwości dalszego rozwoju marki (trudności w zarejestrowaniu nazwy w charakterze znaku towarowego czy ekspansja na inne rynki).

Dzięki badaniu znaku towarowego zyskuje się analizę identyczności i podobieństwa nazw. Badanie obejmuje oznaczenia już funkcjonujące w obrocie prawnym i gospodarczym, a także ocenę ryzyka związanego z rozpoczęciem używania danej nazwy.