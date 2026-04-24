Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach przez gospodarkę leśną należy rozumieć działalność leśną obejmującą w szczególności urządzanie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymanie oraz powiększanie zasobów i upraw leśnych, gospodarowanie zwierzyną, a także pozyskiwanie oraz sprzedaż produktów leśnych i realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Uzupełnieniem tej definicji jest pojęcie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, rozumianej jako działalność zmierzająca do takiego ukształtowania i wykorzystania lasów, które zapewnia trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, zdolności regeneracyjnych oraz pełnienia funkcji ochronnych, gospodarczych i społecznych. Definicje te wskazują, że gospodarka leśna nie ogranicza się wyłącznie do eksploatacji zasobów, lecz obejmuje również działania związane z ochroną środowiska i zachowaniem równowagi ekologicznej.

Reklama Reklama

Odpowiedzialność Skarbu Państwa

Tak szerokie ujęcie gospodarki leśnej ma istotne znaczenie dla określenia zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody środowiskowe związane z jej prowadzeniem. Skarb Państwa, jako właściciel większości lasów w Polsce oraz podmiot organizujący system gospodarki leśnej poprzez statio fisci Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ponosi odpowiedzialność zarówno za działania o charakterze władczym (sfera imperium), jak i za czynności faktyczne związane z zarządzaniem lasami (sfera dominium). Odpowiedzialność ta może wynikać z różnych podstaw prawnych, w zależności od charakteru szkody oraz okoliczności jej powstania.

Podstawową regulacją dotyczącą szkód w lasach jest art. 11 ustawy o lasach, zgodnie z którym jednostka organizacyjna, osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za powstanie szkody w lasach jest obowiązana do jej naprawienia według zasad określonych w kodeksie cywilnym. Przepis ten ma charakter ogólny i znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których brak jest szczególnych regulacji dotyczących odpowiedzialności za określony rodzaj szkody. W konsekwencji w przypadku szkód środowiskowych związanych z gospodarką leśną odpowiedzialność Skarbu Państwa może być oparta na przepisach kodeksowych, w szczególności na art. 415 k.c. (odpowiedzialność deliktowa na zasadzie winy) oraz art. 417 k.c. (odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej).

Wykonywanie władzy publicznej

W praktyce szczególne znaczenie ma odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie art. 417 k.c., która dotyczy szkód powstałych w wyniku wykonywania władzy publicznej. W kontekście gospodarki leśnej może to obejmować zarówno działania normatywne, jak i zaniechania legislacyjne lub organizacyjne, np. brak odpowiednich regulacji dotyczących zarządzania populacją zwierząt czy niewłaściwe ukształtowanie systemu ochrony przyrody. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że odpowiedzialność ta wymaga wykazania bezprawności działania lub zaniechania organu państwa, szkody oraz adekwatnego związku przyczynowego między tym działaniem a powstałą szkodą.

Istotnym przykładem problemów związanych z odpowiedzialnością Skarbu Państwa w tym zakresie jest sprawa rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn.: V Ca 1739/16), dotycząca szkód w uprawach leśnych spowodowanych przez łosie. W sprawie tej powódka dochodziła odszkodowania od Skarbu Państwa, wskazując na zaniechania organów państwa w zakresie regulacji populacji tego gatunku oraz zapewnienia odpowiedniej bazy żerowej. Sąd I instancji przyjął odpowiedzialność Skarbu Państwa, opierając ją na koncepcji winy i wskazując na niedbalstwo w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej i łowieckiej. Jednak sąd odwoławczy uchylił wyrok, wskazując na konieczność analizy podstawy odpowiedzialności w świetle art. 417 k.c., a więc w kontekście wykonywania władzy publicznej.

Sprawa ta ukazuje, że szkody środowiskowe związane z gospodarką leśną mogą wynikać nie tylko z bezpośrednich działań podmiotów zarządzających lasami, lecz również z szerszych decyzji polityki państwa, w tym w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt. W takich przypadkach odpowiedzialność Skarbu Państwa ma charakter pośredni i wymaga oceny, czy działania lub zaniechania organów publicznych były zgodne z prawem oraz czy można im przypisać naruszenie obowiązków wynikających z przepisów.

Zwierzęta chronione

Równolegle funkcjonują przepisy szczególne, które modyfikują ogólne zasady odpowiedzialności. Należą do nich regulacje ustawy o ochronie przyrody, w szczególności art. 126, który przewiduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez określone gatunki zwierząt chronionych. Przepis ten wprowadza jednak ograniczenia zarówno co do zakresu szkód, jak i kategorii mienia objętego ochroną. Ograniczenia te zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że różnicowanie sytuacji poszkodowanych w zależności od rodzaju mienia narusza zasadę równości oraz równej ochrony własności.

Znaczenie tych rozstrzygnięć dla odpowiedzialności Skarbu Państwa w kontekście gospodarki leśnej polega na podkreśleniu, że ustawodawca, wprowadzając szczególne mechanizmy kompensacyjne, musi respektować standardy konstytucyjne. Nie jest dopuszczalne arbitralne ograniczanie odpowiedzialności państwa w sposób prowadzący do nieuzasadnionego zróżnicowania podmiotów ponoszących ciężary ochrony przyrody. W praktyce oznacza to konieczność poszukiwania rozwiązań zapewniających bardziej równomierne rozłożenie ryzyka związanego z funkcjonowaniem ekosystemów leśnych.

Odrębny reżim odpowiedzialności przewiduje prawo łowieckie, które reguluje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne. W tym przypadku odpowiedzialność ma charakter obiektywny i opiera się na zasadzie ryzyka, a jej ciężar ponoszą co do zasady dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, a w określonych sytuacjach Skarb Państwa. Zakres tej odpowiedzialności jest jednak ograniczony głównie do szkód w uprawach i płodach rolnych, co powoduje, że szkody w lasach często pozostają poza zakresem tej regulacji i muszą być dochodzone na zasadach ogólnych.

Przebywanie w lesie

W kontekście gospodarki leśnej szczególne znaczenie ma również problem odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z terenów leśnych. Obowiązujące przepisy oraz ich wykładnia prowadzą do wniosku, że zarządcy lasów mogą ponosić odpowiedzialność cywilną i karną za wypadki spowodowane np. upadkiem drzew. Odpowiedzialność ta jest najczęściej oparta na art. 415 k.c. i wymaga wykazania winy, jednak w praktyce prowadzi do istotnych konsekwencji dla sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, w tym do eliminowania drzew stanowiących potencjalne zagrożenie, co może kolidować z celami ochrony przyrody.

Wina, ryzyko i przepisy

Zestawienie powyższych regulacji prowadzi do wniosku, że odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody środowiskowe związane z gospodarką leśną ma charakter wieloaspektowy i niejednolity. W zależności od okoliczności może ona opierać się na zasadzie winy, zasadzie ryzyka lub szczególnych regulacjach ustawowych. Jednocześnie system ten nie jest w pełni spójny, co prowadzi do licznych problemów interpretacyjnych oraz sporów sądowych.

W szczególności widoczny jest konflikt pomiędzy potrzebą ochrony przyrody a ochroną praw majątkowych jednostek. Ochrona gatunkowa zwierząt oraz dążenie do zachowania bioróżnorodności mogą prowadzić do powstawania szkód, których ciężar nie powinien być przerzucany wyłącznie na właścicieli gruntów leśnych. Z drugiej strony pełne przeniesienie odpowiedzialności na Skarb Państwa mogłoby prowadzić do nadmiernego obciążenia finansów publicznych oraz osłabienia bodźców do podejmowania działań prewencyjnych przez podmioty prywatne.

W tym kontekście istotne znaczenie mają postulaty zmian legislacyjnych zmierzające do bardziej wyważonego ukształtowania odpowiedzialności. Proponuje się m.in. ograniczenie odpowiedzialności zarządców lasów za wypadki wynikające z naturalnych procesów przyrodniczych oraz wprowadzenie większego akcentu na odpowiedzialność osób korzystających z terenów leśnych za własne bezpieczeństwo. Rozwiązania takie funkcjonują w wielu państwach i pozwalają na lepsze pogodzenie funkcji ochronnych i społecznych lasów.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody środowiskowe związane z gospodarką leśną stanowi obszar wymagający dalszej ewolucji. Obowiązujące regulacje nie zapewniają pełnej spójności ani równowagi pomiędzy interesami publicznymi i prywatnymi. Kluczowe znaczenie ma zatem dalsze kształtowanie tego systemu w sposób uwzględniający zarówno konstytucyjne standardy ochrony własności, jak i konieczność zachowania trwałości i różnorodności ekosystemów leśnych.

autor: Jakub Pokoj, radca prawny AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych i Adwokatów Malik, Pokoj i Partnerzy sp.p.