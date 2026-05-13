Mała klauzula a zwolnienie dywidendowe - WSA wzmacnia linię NSA

Czy fiskus może odmówić zwolnienia dywidendowego spółce, która formalnie spełnia wszystkie przesłanki z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, powołując się na małą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania z art. 22c? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odpowiedział twierdząco, ale jednocześnie, wpisując się w rosnącą linię orzeczniczą NSA, zakwestionował wykładnię organów w kluczowej kwestii – czy status beneficial owner w ogóle stanowi przesłankę zwolnienia dywidendowego. To orzeczenie - nie tyle przełomowe, co ugruntowujące nowy konsensus – powinno zainteresować każdego, kto zarządza międzynarodową strukturą holdingową z udziałem spółek holenderskich, cypryjskich lub maltańskich.