Rozporządzenia DORA, RODO, a także znowelizowana ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (u.k.s.c.), wdrażająca dyrektywę NIS2, regulują szeroko pojęte bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo. DORA dotyczy operacyjnej odporności cyfrowej podmiotów finansowych, RODO reguluje ochronę praw i wolności osób fizycznych, natomiast UKSC obejmuje szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem systemów i ciągłości usług podmiotów kluczowych i ważnych. Ten sam atak może spowodować, że należy podjąć czynności w ramach kilku reżimów prawnych, z tego względu niezwykle istotne jest, aby podmioty objęte różnymi wymaganiami prawnymi w odpowiedni sposób zaprojektowały swoje procesy związane z obsługą incydentów.

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Podejrzana wiadomość, omyłkowo wysłany plik czy niedostępność systemu najczęściej trafiają najpierw do działu IT. Podmiot powinien jednak być w stanie uruchomić dwa równoległe procesy: techniczne reagowanie na incydent oraz jego obsługę regulacyjną. Pierwszy służy ustaleniu przyczyn, ograniczeniu skutków i przywróceniu działania, drugi obejmuje ocenę prawną, kwalifikację zdarzenia, zgłoszenia i wykazanie zgodności z przepisami. Jeżeli compliance lub inspektor ochrony danych (IOD) dowiedzą się o zdarzeniu dopiero po zakończeniu dochodzenia technicznego, może zabraknąć czasu na raportowanie i zabezpieczenie niezbędnych dowodów.

Komunikacja wewnętrzna

Podstawą procesu zarządzania incydentami powinien być prosty, znany pracownikom kanał zgłaszania podejrzanych zdarzeń: formularz, numer alarmowy lub przeznaczona do tego skrzynka. Pracownik, którego zakres obowiązków nie obejmuje obsługi incydentów, nie powinien klasyfikować zdarzenia ani samodzielnie podejmować decyzji co do obsługi incydentu. Pracownik, który zauważył incydent, powinien podać czas, obserwacje i dostępne materiały, bez prowadzenia własnego dochodzenia. W celu prawidłowej i kompleksowej obsługi incydentu informacja o podejrzeniu wystąpienia incydentu powinna niezwłocznie trafić równolegle do zespołu reagowania, compliance i IOD.

W celu skutecznej i kompleksowej obsługi incydentów warto wyznaczyć wewnątrz organizacji koordynatora incydentu, odpowiedzialnego za harmonogram, eskalację i przepływ informacji. Zespół bezpieczeństwa zwykle identyfikuje zagrożenie, ustala zakres incydentu, zabezpiecza dowody i kieruje ograniczaniem skutków. Zespół IT dostarcza wiedzę o architekturze, konfiguracjach, dostępach i kopiach zapasowych oraz przywraca usługi. Kompetencje te się uzupełniają, ale nie są tożsame, gdyż samo odtworzenie systemu nie przesądza o tym, że usunięto zagrożenie. Wspólne decyzje o odłączeniu systemów i odtworzeniu danych muszą uwzględniać ciągłość działania i zachowanie dowodów.

Równolegle zespół compliance oraz IOD ustalają zakres stosowania regulacji, zakres informacji niezbędnych do przeprowadzenia odpowiednich ocen, kryteria i terminy zgłoszeń oraz właściwych odbiorców. IOD doradza w ocenie naruszenia ochrony danych osobowych i ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a także monitoruje zgodność działań z RODO. Art. 38 RODO wymaga właściwego i terminowego włączania IOD we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych. Łącznikiem między zespołami jest zwykle jedna wspólna karta incydentu, prowadzona od pierwszego sygnału o podejrzeniu wystąpienia incydentu. Przepływ informacji nie powinien opierać się wyłącznie na nieformalnych rozmowach i spotkaniach, z których nie pozostają żadne późniejsze ślady – na potrzeby rozliczalności podmiot powinien udokumentować wszelkie czynności podjęte w ramach obsługi incydentu, nawet w przypadku gdy incydent ostatecznie nie zostanie oceniony jako wymagający zgłoszenia do właściwego organu.

Trzy testy regulacyjne

DORA określa wymagania w zakresie wykrywania, rejestrowania i obsługi incydentów ICT, a rozporządzenia wykonawcze określają m.in. kryteria klasyfikacji i raportowania oraz treść i terminy powiadomień. Wstępne zgłoszenie poważnego incydentu następuje co do zasady w ciągu czterech godzin od kwalifikacji incydentu jako poważny, nie później jednak niż 24 godziny od uzyskania wiedzy o jego wystąpieniu. Następnie, w ciągu 72 godzin od przedłożenia wstępnego powiadomienia, przekazuje się raport śródokresowy, a nie później niż miesiąc od przedłożenia sprawozdania śródokresowego należy przekazać raport końcowy. Do przeprowadzenia oceny krytyczności incydentu zespół compliance potrzebuje danych od IT, bezpieczeństwa i biznesu m.in. o krytyczności usług, czasie przerwy, klientach, których mógł objąć incydent, utracie danych i skutkach ekonomicznych.

RODO wymaga oceny, czy doszło do naruszenia poufności, integralności lub dostępności danych osobowych i jakie ryzyko powstało dla osób, których dane dotyczą. Zgłoszenie do Prezesa UODO należy przekazać bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości do 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, chyba że wystąpienie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób jest mało prawdopodobne. Wysokie ryzyko wymaga ponadto zawiadomienia osób objętych naruszeniem. Gdy szczegóły nie są jeszcze znane, art. 33 ust. 4 RODO dopuszcza sukcesywne przekazywanie informacji.

UKSC wymaga z kolei, przy wystąpieniu incydentu poważnego, co do zasady przekazania wczesnego ostrzeżenia do 24 godzin od momentu wykrycia incydentu, przekazania pełnego zgłoszenia do 72 godzin od wykrycia i przekazania sprawozdania końcowego w ciągu miesiąca od zgłoszenia. Zakres obowiązków trzeba jednak ustalić dla konkretnego podmiotu. Art. 8i u.k.s.c. ustanawia szczególną relację do DORA w sektorach bankowości i infrastruktury rynków finansowych, wyłączając część wymogów, w tym dotyczących zgłaszania incydentów poważnych, z zachowaniem ustawowych wyjątków.

Współpraca i zgłoszenia

Każdy podmiot powinien prowadzić macierz obowiązków dla poszczególnych reżimów prawnych, które obowiązują ten podmiot, nie jest bowiem wykluczone, aby dana organizacja objęta była więcej niż jednym reżimem prawnym w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa. Ocena prawna nie powinna czekać na techniczne „zamknięcie” incydentu z uwagi na względnie krótkie terminy związane z powiadomieniami właściwych organów, klientów czy też osób, których dane dotyczą. Przeprowadzenie kompleksowej oceny powinno zostać udokumentowane wraz z uzasadnieniem ostatecznych decyzji – również decyzja stwierdzająca brak podstaw do dokonania zgłoszenia wymaga odnotowania przesłanek, dostępnych dowodów i daty podjęcia decyzji, a także wpisu w rejestrze incydentów/naruszeń.

Informacje przekazywane do KNF, Prezesa UODO, właściwego CSIRT, klientów i osób, których dane dotyczą, mogą różnić się podstawą oraz wymaganym prawem zakresem, lecz nie powinny w sposób sprzeczny opisywać ocen czy też przebiegu zdarzenia.

Przykładem integracji procesów obsługi incydentów na poziomie regulacyjnym jest rozwój systemu S46 Cyber Hub, funkcjonującego na podstawie art. 46 UKSC. 3 listopada 2026 r.Prezes UODO przypomniał o możliwości zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych za pośrednictwem tej platformy, wykorzystywanej przez uczestników krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rozwiązanie, wdrożone na podstawie porozumienia Prezesa UODO z ministrem cyfryzacji z listopada 2025 r., umożliwia podmiotom objętym KSC przekazywanie w ramach jednego systemu zarówno zgłoszeń incydentów cyberbezpieczeństwa do właściwych zespołów CSIRT, jak i zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa UODO. Zgłoszenia te pozostają odrębne i wymagają wypełnienia właściwych formularzy, jednak wykorzystanie wspólnej platformy może usprawnić przepływ informacji i koordynację obowiązków regulacyjnych. Warte podkreślenia jest, że możliwość skorzystania ze wspólnego systemu zgłoszeń S46 nie zmienia przesłanek ani terminów raportowania wynikających z poszczególnych przepisów. Należy przy tym pamiętać, że raportowanie poważnych incydentów ICT na gruncie DORA odbywa się odrębną ścieżką, za pośrednictwem systemu prowadzonego przez KNF.

To nie koniec incydentu

Przywrócenie ciągłości działania usługi i usunięcie zagrożenia nie kończą zwykle obsługi incydentu. Pozostają do opracowania i przekazania raporty końcowe, analiza przyczyn źródłowych, ocena skuteczności zabezpieczeń oraz aktualizacja dokumentacji i ryzyka. Rejestr powinien wyjaśniać przebieg zdarzenia, a także to, kto i dlaczego podjął określoną decyzję. DORA podkreśla obowiązki związane z zapobieganiem powtarzaniu się incydentów, natomiast RODO wymaga dokumentowania każdego naruszenia ochrony danych na podstawie art. 33 ust. 5. Na gruncie wszystkich trzech reżimów prawnych wymagane jest dalsze doskonalenie i rozwój systemu bezpieczeństwa, m.in. na podstawie wniosków z przeszłych incydentów.

autor: Daniel Niwiński, prawnik, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy