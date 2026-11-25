Znane nazwisko nie legitymuje autora do przetwarzania cudzych danych osobowych. Ważny jest charakter publikacji. Tak wynika z wyroku NSA z 25 lutego 2025 r.

Sprawa rozpoczęła się od skargi kobiety, która zarzuciła niezgodne z prawem ujawnienie jej powiązań rodzinnych na portalu Twitter (obecnie X) oraz w programie internetowym. Zwróciła się w tej sprawie do prezesa UODO, domagając się zbadania sposobu przetwarzania jej danych osobowych. Ten zaś odmówił wszczęcia postępowania. Powołał się na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz wyjątek przewidziany dla działalności dziennikarskiej. Uznał, że zakwestionowane publikacje miały charakter materiałów prasowych, a ich autor prowadził działalność dziennikarską.