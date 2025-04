Niezbędnik przedsiębiorcy: koszty domowej firmy * zmiany w składce zdrowotnej uchwalone * jak radzić sobie z cłami Trumpa * najem czy dzierżawa * TK o karach na rynku OZE * deregulacja w Sejmie

Jak rozliczyć kuchnię i toaletę w kosztach domowej firmy

Przedsiębiorca zajmujący się doradztwem biznesowym w ramach swojej JDG chciał rozliczyć część wydatków na utrzymanie domu w podatkowych kosztach swojej firmy. We wniosku o interpretację podał, że rozlicza się według skali, jest czynnym podatnikiem VAT. Dom jest jego własnością, kupił go na kredyt, który nadal spłaca. Budynku nie zaliczył jednak do środków trwałych. Na potrzeby działalności doradca wykorzystuje salon z kuchnią, toaletę, korytarz, garaż. Wydatki na utrzymanie tych pomieszczeń (np. opłaty za prąd, wodę, odbiór ścieków, wywóz odpadów, a także internet) oraz odsetki od kredytu chciał rozliczać w podatkowych kosztach.