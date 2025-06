Pośredni wpływ na politykę pieniężną będzie jedną z kluczowych kompetencji prezydenta Nawrockiego w zakresie gospodarki. Po pierwsze, to właśnie on zaproponuje nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego – kadencja prezesa Glapińskiego zakończy się w 2028 r. Wybór prezydenta będzie musiał zaaprobować Sejm.

Wydaje się też, że zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich minimalizuje prawdopodobieństwo usunięcia Glapińskiego z fotela prezesa NBP na skutek ewentualnego wyroku Trybunału Stanu. To do prezydenta należy bowiem prawo do zawnioskowania o odwołanie prezesa NBP w takiej sytuacji. Zresztą, nawet gdyby do odwołania Glapińskiego doszło, to prezydent przedstawia nowego kandydata na tę funkcję.