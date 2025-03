Ukrócić 800 plus obcokrajowcom? "Powinno dotyczyć też Polaków"

- To fatalny pomysł - tak propozycję ograniczenia 800 plus tylko do cudzoziemców, którzy w Polsce pracują, ocenia dr Maciej Grodzicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nie wszyscy uczestnicy Panelu Ekonomistów mają jednak takie zdanie.