– Był taki moment, że [w kampanii wyborczej w 2025 r. – red.] doradcy spoza polityki przynieśli nam pomysł, żeby dawać młodym ludziom pieniądze na urządzenie się. Coś w rodzaju dodatkowego 800+ – mówił Rafał Trzaskowski pod koniec września, podczas Campus Academy. Ujawnił, że jego sztab poważnie zastanawiał się nad tą ideą, ale uznał, że propozycja „rozdawnictwa dla młodych ludzi” na miesiąc przed wyborami nie będzie wiarygodna. – Te pieniądze znalazłyby się w budżecie, tylko moim zdaniem młodzi ludzie nie oczekują kupowania finansowego. Poza tym, zostałoby to skomentowane, że nie pasuje do ducha Platformy Obywatelskiej – dodawał Trzaskowski.