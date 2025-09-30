Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Podatek PIT nie rośnie, ale Polacy płacą coraz więcej. Ekonomiści radzą, co z tym zrobić

Większość ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” w ramach Panelu Ekonomistów uważa, że granica dla drugiego progu podatkowego (120 tys. zł) powinna być regularnie waloryzowana. Problemem jest jednak napięta sytuacja finansów publicznych.

Publikacja: 30.09.2025 04:03

Podatek PIT nie rośnie, ale Polacy płacą coraz więcej. Ekonomiści radzą, co z tym zrobić

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego większość ekonomistów jest za regularną waloryzacją drugiego progu podatkowego?
  • Jak dynamiczny wzrost wynagrodzeń wpływa na liczbę podatników w drugim progu podatkowym?
  • Dlaczego metoda "zimnej progresji" jest stosowana w polityce podatkowej?
  • Jakie są potencjalne skutki podniesienia kwoty drugiego progu podatkowego dla budżetu państwa?
Pozostało jeszcze 97% artykułu

– Skokowa progresywność systemu podatkowego w Polsce przy dochodach 120 tys. zł (wzrost stawki o 20 pkt proc.), z 12 do 32 proc.) ogranicza finansowe bodźce do pracy u rosnącej części pracowników wpadającej w drugi próg podatkowy – uważa prof. dr hab. Michał Rubaszek, kierownik Zakładu Modelowania Rynków Finansowych Szkoły Głównej Handlowej. – Warto odnotować, że biorąc pod uwagę wszystkie składki i podatki, krańcowy klin podatkowy przy tych dochodach wynosi 58 proc., czyli dodatkowy koszt dla pracodawcy o 1 zł oznacza jedynie 42 grosze w kieszeni pracownika –dodaje, zauważając, że powoli zaczyna to być widoczne w danych na temat liczby przepracowanych godzin na pracownika. – Według danych Eurostatu, w latach 2021-2024 liczba przepracowanych godzin w tygodniu spadła z 39,7 do 38,8 – zauważa i konstatuje: mrożenie progu podatkowego ma uzasadnienie w kontekście ograniczenia deficytu budżetowego, ale prowadzi również do spadku zachęt do pracy oraz ogranicza możliwości bogacenia się osób o niskim majątku i wyższych dochodach.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Czy inflacja w Polsce jest opanowana? Ekonomiści zabrali głos
Panel ekonomistów
Czy inflacja w Polsce jest opanowana? Ekonomiści zabrali głos
Jawność wynagrodzeń jednym z lekarstw na lukę płacową
Panel ekonomistów
Jawność wynagrodzeń jednym z lekarstw na lukę płacową
Stopy procentowe w dół w tym roku? Tak, ale nie w czerwcu
Panel ekonomistów
Stopy procentowe w dół w tym roku? Tak, ale nie w czerwcu
Czas skończyć z mrożeniem cen energii? Ekonomiści o decyzjach rządu
Panel ekonomistów
Czas skończyć z mrożeniem cen energii? Ekonomiści o decyzjach rządu
Czy Polsce grozi zatrzymanie procesu doganiania Zachodu? Ekonomiści komentują
Panel ekonomistów
Czy Polsce grozi zatrzymanie procesu doganiania Zachodu? Ekonomiści komentują
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama