– Ona cały czas się czai, może się odrodzić. Musimy być uważni – tak o inflacji mówił w zeszłym tygodniu podczas konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński. Cieszył się, że wskaźnik inflacji jest w przedziale celu NBP (a RPP „cyzeluje działania, żeby tego nie zepsuć”), ale przestrzegał, że inflacja „nie jest jednak do końca okiełznana”.

Zresztą w podobnym tonie wypowiadał się w sierpniu w rozmowie z nami Ludwik Kotecki, członek Rady. – Inflacja już jest niska i jest powodem do zadowolenia, ale jeszcze musimy na nią uważnie patrzeć. RPP nie może się spieszyć z dostosowaniami polityki pieniężnej – komentował.