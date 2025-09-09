Rzeczpospolita
Czy inflacja w Polsce jest opanowana? Ekonomiści zabrali głos

Wskaźnik inflacji jest najniższy od ponad roku, inflacji bazowej zaś – od ponad pół dekady, a RPP obniża stopy procentowe. Czy zatem procesy cenowe w polskiej gospodarce są opanowane? Zdaniem większości uczestników Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” – tak.

Publikacja: 09.09.2025 04:13

Czy inflacja w Polsce jest opanowana? Ekonomiści zabrali głos

Foto: Bloomberg

Mikołaj Fidziński

– Ona cały czas się czai, może się odrodzić. Musimy być uważni – tak o inflacji mówił w zeszłym tygodniu podczas konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński. Cieszył się, że wskaźnik inflacji jest w przedziale celu NBP (a RPP „cyzeluje działania, żeby tego nie zepsuć”), ale przestrzegał, że inflacja „nie jest jednak do końca okiełznana”.

Zresztą w podobnym tonie wypowiadał się w sierpniu w rozmowie z nami Ludwik Kotecki, członek Rady. – Inflacja już jest niska i jest powodem do zadowolenia, ale jeszcze musimy na nią uważnie patrzeć. RPP nie może się spieszyć z dostosowaniami polityki pieniężnej – komentował.

