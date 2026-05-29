W 2025 r. drugi próg podatku PIT przekroczyło ponad 2,4 mln podatników – poinformowało kilka dni temu Ministerstwo Finansów. To oznacza, że w raptem rok przybyło ich około pół miliona, w dwa lata ponad milion, a w trzy – gdy podniesiono próg z 85 528 zł podstawy opodatkowania do 120 tys. – około 1,7 mln.

Tych 2,4 mln podatników PIT w drugim progu to najwięcej w historii („wpada” tam już co 10. osoba) i o około 600 tys. więcej niż w 2021 r., czyli ostatnim roku obowiązywania progu około 85,5 tys. zł. Inna sprawa, że obecny system podatkowy w mniejszym stopniu opodatkowuje dochody w pierwszym progu niż wówczas (kwota wolna od podatku to 30 tys. zł, nie 8 tys. zł, a stawka podatku to 12 proc., nie 18 proc.). Przypomnijmy też: dopiero nadwyżka dochodów ponad 120 tys. zł rocznie jest objęta stawką 32 proc.