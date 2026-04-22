– Masowe powroty pracowników na Ukrainę po zakończeniu wojny mogą doprowadzić do istotnego spadku PKB i ograniczenia działalności gospodarczej w Polsce – ocenia prof. Andrzej Cieślik z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. –Jednak na razie perspektywa końca wojny jest dosyć odległa – zauważa.

Wydaje się, że ta opinia dobrze oddaje obraz zarysowany przez polskich uczestników Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Tym razem naukowcom z uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce zadaliśmy do oceny następującą tezę: „W wariancie pokoju w Ukrainie scenariusz masowego wyjazdu Ukraińców z Polski jest realnym wyzwaniem dla rynku pracy i tempa wzrostu gospodarczego”. Z tą tezą zgodziło się 11 spośród 20 uczestników Panelu (w tym jeden zdecydowanie). Przeciwnego zdania było sześcioro badanych (w tym dwoje zdecydowanie), zdania nie miało troje.