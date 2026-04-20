169 mld zł – na tyle Narodowy Bank Polski, według stanu na 9 kwietnia, szacuje niezrealizowany zysk na rezerwach złota w swoich zasobach. W ciągu miesiąca ta kwota dość wyraźnie się uszczupliła (jeszcze na początku marca NBP mówił o 197 mld zł), co wynikało ze spadku cen kruszcu w związku z wojną w Zatoce Perskiej. Nadal mówimy jednak o bardzo dużej kwocie.

Niezrealizowany zysk wynika z różnic między bieżącą wyceną złota a cenami jego zakupu. Podczas marcowej dyskusji o „polskim SAFE” Narodowy Bank Polski deklarował możliwość zrealizowania tego zysku poprzez zmianę struktury rezerw (sprzedaż części zasobów złota), a w przestrzeni publicznej rozważane były też inne sposoby „spieniężenia” tych zasobów i wygenerowania wielomiliardowego zysku banku centralnego. 95 proc. zysku NBP za dany rok, w połowie kolejnego roku zasila budżet państwa, mowa więc potencjalnie o gigantycznych środkach.