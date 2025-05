Prawnicy: długie procesy większym problemem niż spory o neosędziów

Niedawno Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało kolejną wersję ustawy o przywracaniu ładu konstytucyjnego w sądownictwie, która przewiduje zatwierdzenie statusu ok. 1 tys. nowych sędziów (byłych asystentów, asesorów czy referendarzy), cofnięcie na poprzednie stanowiska ok. 1,2 tys. sędziów awansowanych przez Krajową Radę Sądownictwa po 2018 roku (choć przez dwa lata mają orzekać w tych sądach, w których obecnie pracują) i pozbawienie statusu sędziego 400 osób, które przeszły do wymiaru sprawiedliwości z innych zawodów. Ponowne konkursy na stanowiska sędziowskie ma przeprowadzać nowa Krajowa Rada Sądownictwa, której członkowie będący sędziami mają być wybierani przez sędziów, a nie jak obecnie przez Sejm.