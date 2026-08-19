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Panel Prawników „Rzeczpospolitej”: Różne oceny reformy przedawnień roszczeń

Eksperci mają ambiwalentny stosunek do reformy przepisów o przedawnieniu roszczeń. Z jednej strony aż połowa uważa, że pozycja wierzycieli zostanie osłabiona, ale już 63 proc. opowiada się za wprowadzeniem badania przedawnienia przez sąd z urzędu.

Publikacja: 19.08.2026 04:50

Panel Prawników „Rzeczpospolitej”: Różne oceny reformy przedawnień roszczeń

Foto: Adobe Stock

Piotr Szymaniak, Marek Kobylański

Mnogość terminów przedawnienia poszczególnych roszczeń i ich zróżnicowanie pod względem typu stosunku prawnego prawnego sprawia że w postępowaniach sądowych zbyt dużo czasu, zamiast na rozpatrzeniu istoty sprawy, poświęca się na ustalenia w kwestii tego, czy roszczenie nie jest przedawnione. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego za punkt honoru postawiła sobie zmianę tego stanu rzeczy, czego efektem jest kompleksowy projekt nowelizacji kodeksu cywilnego ujednolicający terminy przedawnień. Jednocześnie projektodawcy proponują skrócenie podstawowego terminu z sześciu do trzech lat i wydłużenie czasu na egzekucję roszczeń już zasądzonych (z sześciu do 10 lat).

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