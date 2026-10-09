Rzeczpospolita
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Wizyty lekarskie w kosztach firmy? Skarbówka mówi nie

Przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na abonament medyczny. Fiskus twierdzi, że każdy musi dbać o zdrowie, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Publikacja: 09.10.2026 05:00

Wizyty lekarskie w kosztach firmy? Skarbówka mówi nie

Wizyty lekarskie w kosztach firmy? Skarbówka mówi nie

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Dzięki szybkiemu dostępowi do lekarzy mogę zachować ciągłość biznesu. Ten argument nie przekonał skarbówki, która nie zgodziła się na rozliczenie wydatków na abonament medyczny w podatkowych kosztach przedsiębiorcy.

O interpretację wystąpił mężczyzna prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, sporządzaniem wniosków o dofinansowanie, opracowywaniem dokumentacji projektowej i przetargowej oraz rozliczaniem projektów. Podkreśla, że jego praca ma charakter intelektualny i wymaga wysokiej dyspozycyjności. Przychody zależą od terminowej realizacji zleceń oraz „zachowania ciągłości świadczenia usług”. Dlatego chce wykupić indywidualny abonament medyczny. Obejmuje m.in. konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistów, badania diagnostyczne, a także profilaktykę zdrowotną.

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