Julita Karaś-Gasparska: Majowy rachunek zdrowia

Połowa maja to czas, w którym przedsiębiorcy muszą dokonać finalnej rewizji swoich obciążeń wobec ZUS za rok ubiegły. Rozliczenie będzie składane wraz miesięczną deklaracją ZUS DRA za kwiecień jako jej integralna część. Ma ono na celu ostateczne porównanie sumy wpłaconych składek miesięcznych z faktycznym dochodem lub przychodem osiągniętym w całym roku kalendarzowym 2025.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy stosowali opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co istotne, deklarację roczną muszą złożyć także ci przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność w trakcie roku lub ją zakończyli, jeśli podlegali ubezpieczeniu choćby przez jeden dzień w roku 2025.