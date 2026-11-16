Rzeczpospolita
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Bezpłatny nocleg dla pracowników oddelegowanych bez PIT

Zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania pracownikom czasowo skierowanym do wykonywania pracy w innej miejscowości nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy, a w konsekwencji na pracodawcy nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Publikacja: 16.11.2026 04:50

Nie każdy nocleg sfinansowany pracownikowi automatycznie pozostaje poza PIT. Wyrok NSA

Nie każdy nocleg sfinansowany pracownikowi automatycznie pozostaje poza PIT. Wyrok NSA

Foto: Adobe Stock

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Jędrzej Król

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 września 2026 r. (II FSK 1259/24).

Spółka z branży budowlanej realizowała projekty związane głównie z budową dróg i autostrad w Polsce. Z uwagi na specyfikę działalności jej pracownicy wykonywali pracę w różnych częściach kraju, poza siedzibą pracodawcy i poza miejscem swojego stałego zamieszkania. Byli czasowo oddelegowani na poszczególne budowy, zazwyczaj na okres od jednego do kilku miesięcy. Wyjazdy te nie stanowiły podróży służbowych, gdyż nie miały charakteru incydentalnego i służyły pełnemu wypełnianiu obowiązków w ramach świadczenia pracy.

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