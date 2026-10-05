Jak będą opodatkowani podatnicy zagraniczni

Zgodnie z art. 21 ustawy „Podatnikami podatku od wartości aktywów są inwestujący bez względu na państwo ich miejsca zamieszkania”. Podatek obejmuje więc również osoby mające podatkowe i cywilnoprawne miejsce zamieszkania poza Polską. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że „do podatku tego nie będą miały zastosowania zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które dotyczą podatków od dochodów lub podatków od majątku. Oznacza to, że osoba fizyczna mieszkająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadająca OKI, będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu w podatku od wartości aktywów w Polsce, niezależnie od standardowej zasady przewidzianej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którą opodatkowanie dochodów z inwestycji kapitałowych następuje w kraju rezydencji podatnika”. Moim zdaniem jest to pogląd błędny.