Rzeczpospolita
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Jak będą opodatkowani podatnicy zagraniczni

Zgodnie z nowymi przepisami do podatku od wartości aktywów nie będą mieć zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zapis ten budzi jednak wątpliwości i prawdopodobnie będzie wymagał rozstrzygnięcia przez sądy administracyjne.

Publikacja: 05.10.2026 05:10

Zgodnie z nowymi przepisami do podatku od wartości aktywów nie będą mieć zastosowania umowy o unikan

Zgodnie z nowymi przepisami do podatku od wartości aktywów nie będą mieć zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Foto: Adobe Stocka

Jarosław Sekita

Zgodnie z art. 21 ustawy „Podatnikami podatku od wartości aktywów są inwestujący bez względu na państwo ich miejsca zamieszkania”. Podatek obejmuje więc również osoby mające podatkowe i cywilnoprawne miejsce zamieszkania poza Polską. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że „do podatku tego nie będą miały zastosowania zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które dotyczą podatków od dochodów lub podatków od majątku. Oznacza to, że osoba fizyczna mieszkająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadająca OKI, będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu w podatku od wartości aktywów w Polsce, niezależnie od standardowej zasady przewidzianej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którą opodatkowanie dochodów z inwestycji kapitałowych następuje w kraju rezydencji podatnika”. Moim zdaniem jest to pogląd błędny.

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