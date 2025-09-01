Według opublikowanego w poniedziałek projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, zmienią się przepisy o interpretacjach prawa podatkowego. O ile same zasady ich wydawania nie ulegną zmianie, to pojawią się nowe reguły tych interpretacji, które dotyczą podatków i opłat lokalnych. Interpretowanie tych przepisów jest w gestii tych samych władz, które je pobierają, czyli jednostek samorządu terytorialnego. Wydają one także interpretacje dotyczące tych danin.

Ministerstwo Finansów chce, aby wszystkie takie interpretacje były gromadzone i publikowane w jednym miejscu. Propozycja nie zakłada stworzenia nowej bazy, lecz wykorzystanie istniejącego systemu EUREKA (eureka.mf.gov.pl). Prowadzi go dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).