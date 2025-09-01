Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Centralna baza obejmie interpretacje podatków lokalnych. Jest projekt nowelizacji ordynacji

Do bazy interpretacji prawa podatkowego EUREKA zostaną włączone interpretacje podatków lokalnych.

Publikacja: 01.09.2025 19:00

Siedziba Ministerstwa Finansów w Warszawie

Siedziba Ministerstwa Finansów w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Paweł Rochowicz

Według opublikowanego w poniedziałek projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, zmienią się przepisy o interpretacjach prawa podatkowego. O ile same zasady ich wydawania nie ulegną zmianie, to pojawią się nowe reguły tych interpretacji, które dotyczą podatków i opłat lokalnych. Interpretowanie tych przepisów jest w gestii tych samych władz, które je pobierają, czyli jednostek samorządu terytorialnego. Wydają one także interpretacje dotyczące tych danin.

Ministerstwo Finansów chce, aby wszystkie takie interpretacje były gromadzone i publikowane w jednym miejscu. Propozycja nie zakłada stworzenia nowej bazy, lecz wykorzystanie istniejącego systemu EUREKA (eureka.mf.gov.pl). Prowadzi go dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Interpretacje podatkowe. Rząd posłuchał przedsiębiorców
Podatek od nieruchomości, podatki lokalne
Interpretacje podatkowe. Rząd posłuchał przedsiębiorców
Opłaty środowiskowe tylko do 31 lipca
Podatek od nieruchomości, podatki lokalne
Opłaty środowiskowe tylko do 31 lipca
Błędy w opłatach za środowisko można skorygować
Podatek od nieruchomości, podatki lokalne
Błędy w opłatach za środowisko można skorygować
Agroturystyka bez podatku od nieruchomości
Podatek od nieruchomości, podatki lokalne
Agroturystyka bez podatku od nieruchomości
NSA: Wykorzystywanie budowli nie decyduje o opodatkowaniu
Podatek od nieruchomości, podatki lokalne
NSA: Wykorzystywanie budowli nie decyduje o opodatkowaniu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama