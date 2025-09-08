Rzeczpospolita
Ciągi komunikacyjne w galerii handlowej podlegają podatkowi od nieruchomości

Pominięcie opodatkowania poziomych ciągów komunikacyjnych w galerii handlowej prowadziłoby do rozszerzenia zamkniętego katalogu wyłączeń z podatku od nieruchomości.

Publikacja: 08.09.2025 11:48

Ciągi komunikacyjne w galerii handlowej podlegają podatkowi od nieruchomości

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną spółki, która spierała się z urzędnikami o zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

Zaczęło się od wniosku o nadpłatę. Spółka wystąpiła o nią w lutym 2022 r. i zażądała nadpłaconej daniny za kilka lat, z czego zwrot za sam 2018 r. miał wynosić ponad 200 tys. zł. Tłumaczyła, że nadpłata powstała w wyniku błędnego określenia podstawy opodatkowania budynków galerii handlowej. A to na skutek pierwotnego wykazania do opodatkowania m.in. powierzchni ciągów komunikacyjnych, które zdaniem firmy nie są możliwe do zmierzenia. W konsekwencji ich powierzchnia nie jest użytkowa.

