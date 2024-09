Spółka wnioskująca o interpretację indywidualną organizuje rejsy pasażerskie, podczas których klienci przemieszczają się żaglówkami lub jachtami pełnomorskimi po polskich i zagranicznych akwenach. Rejsy odbywają się na jachcie spółki albo na jednostkach czarterowanych, trwają zazwyczaj kilka dni, a na podróż z portu zaokrętowania do portu docelowego kupowany jest imienny bilet. Pasażerowie mogą korzystać z koi do spania na pokładzie, rejsowi nie towarzyszą jednak usługi dodatkowe jak np. organizacja wyżywienia. Spółka nie zapewnia także uczestnikom transportu lotniczego z Polski do portu początkowego czy z portu docelowego do Polski. Podczas żeglugi pasażerowie mogą natomiast zdobywać doświadczenie w zakresie żeglarstwa, biorąc udział w prowadzeniu i obsłudze jachtu pod okiem doświadczonego kapitana. Nie jest prowadzona działalność szkoleniowa, lecz uczestnictwo ma być swoistą wartością dodaną podróży, wynikającą ze specyfiki środków transportu.