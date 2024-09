Obowiązek uzyskania opinii szefa Krajowej Administracji Skarbowej w praktyce może zarówno utrudniać migracje biznesu z lub na terytorium Polski, a także wpływać na inne obowiązki podatkowe.

Wszystkie podziały, połączenia i przekształcenia transgraniczne podlegają obecnie opiniowaniu przez szefa KAS. Obowiązek ten został wprowadzony do kodeksu spółek handlowych oraz ordynacji podatkowej 15 września 2023 r. i jest realizowany poprzez złożenie przez zarząd polskiej spółki wniosku o wydanie opinii przez szefa KAS stwierdzającej, że transakcja nie ma na celu obejścia prawa podatkowego. Zarząd dołącza wniosek o opinię szefa KAS do wniosku do sądu rejestrowego o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim transgranicznej operacji. Procedura rozpatrzenia wniosku nie odbywa się zatem na linii podatnik – organ podatkowy, a szef KAS nie działa w tym zakresie z urzędu.