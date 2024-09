Jak rozliczyć VAT od sprzedaży gier planszowych

- Przedsiębiorca jednoosobowy tworzy i sprzedaje gry planszowe dla dzieci i dla dorosłych. Chodzi o gry papierowe typu warcaby, które są przez przedsiębiorcę oferowane np. na Allegro i które są nabywcom wysyłane przez przedsiębiorcę np. kurierem lub pocztą tradycyjną. Przedsiębiorca ma siedzibę w Polsce, nie prowadzi działalności w zakresie gier hazardowych, jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz jako podatnik VAT-UE. Gry nie są sprzedawane za pośrednictwem Internetu poprzez platformę elektroniczną, tzn. nie są to gry dostępne poprzez link albo hasło i login. Użytkownicy mogą grać w gry „przy stole”. Przedsiębiorca planuje sprzedawać gry także do krajów UE i poza UE, ale nie wiadomo czy sprzedawana gra trafi do osoby fizycznej czy do firmy. Wysyłka towaru będzie dokonywana z terytorium Polski. W jaki sposób należy opodatkować sprzedaż gier planszowych podatkiem od towarów i usług? – pyta czytelnik.