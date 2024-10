Jaka stawka VAT dla wymiany wodomierzy

Podstawowa stawka VAT wynosi 23 proc. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka ta co do zasady wynosi 8 proc.

W poz. 24 złącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych obniżoną do 8 proc. stawką VAT, wymienione zostały usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, zakwalifikowane do kodu PKWiU – 36.00.20.0.