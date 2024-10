Raportowanie JPK CIT już od 2025 r.

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r. Pierwszy termin na raportowanie przypadnie na koniec marca 2026 r. za rok 2025. Jednolity Plik Kontrolny dla podatku dochodowego od osób prawnych (JPK CIT) to nowe narzędzie raportowania, które zmodyfikuje sposób przesyłania danych finansowych do organów podatkowych. Już w przyszłym roku znacząco poszerzy on zakres informacji o podatnikach dostępnych administracji podatkowej. W pierwszej kolejności obowiązkiem przekazywania JPK CIT zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe (PGK) oraz podatnicy o przychodach przekraczających 50 mln euro rocznie.