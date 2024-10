Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową to złożony proces, który niesie za sobą wiele zmian, zarówno w aspekcie prawnym, jak i organizacyjnym. Wspólnicy przekształcanej spółki powinni być również świadomi konsekwencji podatkowych wynikających z tego procesu. W niniejszym artykule zostały omówione skutki podatkowe, jakie występują po stronie wspólników spółki osobowej przekształconej w spółkę kapitałową.

Ogólne zasady przekształcenia spółek

Zasady dotyczące przekształceń spółek prawa handlowego zostały uregulowane w kodeksie spółek handlowych (k.s.h.). Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, przy czym spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przekształcanej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Natomiast zgodnie z art. 553 § 3 k.s.h. wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Neutralność podatkowa przekształcenia spółek

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych związanych z transformacjami podmiotowymi regulują również przepisy ordynacji podatkowej. Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 1 pkt 2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Na skutek takiego przekształcenia spółka przekształcana traci podmiotowość prawną, natomiast spółka przekształcona taką podmiotowość uzyskuje z dniem wpisu do rejestru sądowego. W wyniku przekształcenia przekształcona spółka kapitałowa wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki osobowej. Jest to tzw. sukcesja uniwersalna. Nie dotyczy to jednak praw i obowiązków wspólników, które przysługiwały im jako podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych. Prawa i obowiązki wspólników nie przechodzą bowiem na przekształconą spółkę kapitałową.

Przekształcenie spółki to nie likwidacja

Podkreślenia wymaga, że spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, ponieważ prowadzona przez nią działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku. Jednocześnie z uwagi na to, że wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej, proces przekształcenia nie prowadzi do powstania po jego stronie przychodu. W tym zakresie istotne jest jednak to, by na skutek przekształcenia występowała ekwiwalentność wartości udziału posiadanego w spółce przekształcanej z wartością udziałów, jakie przypadną wspólnikowi w spółce przekształconej. Istotne jest również to, czy środki zgromadzone na poszczególnych kapitałach spółki przekształcanej będą przeniesione w dniu przekształcenia w tożsamej wysokości na odpowiadające im kapitały spółki przekształconej.

Brak opodatkowania przy przekształceniu spółek

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu zawarty jest w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT. Jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie określonych praw majątkowych. W myśl zaś art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze. Jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, to za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Przychód z kapitałów pieniężnych powstaje w dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki albo emisji nowych akcji w prostej spółce akcyjnej. W kontekście omawianego zagadnienia ważne jest jednak to, że w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową nie wystąpi po stronie wspólnika przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji). W konsekwencji art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT nie znajdzie w takim przypadku zastosowania.

Nie ma podwyższenia kapitału zakładowego

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów takiej spółki albo spółdzielni. W myśl tego przepisu dochód do opodatkowania powstaje wyłącznie w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce będącej osobą prawną. Natomiast w przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową nie będziemy mieli do czynienia z podwyższeniem kapitału, ponieważ spółka kapitałowa (posiadająca osobowość prawną) powstanie dopiero w wyniku takiego przekształcenia.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest także dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną (przychód określa się na dzień przekształcenia). Oznacza to, że przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. Z kolei w przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową tego rodzaju przychód podlegający opodatkowaniu PIT nie powstanie.

Stanowisko fiskusa w sprawie przekształcenia spółek

Podsumowując, zarówno na gruncie przepisów k.s.h., jak i na gruncie przepisów ordynacji podatkowej przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową wiąże się z sukcesją uniwersalną w zakresie praw i obowiązków. Tym samym po stronie wspólników nie dojdzie do powstania przysporzenia majątkowego, co oznacza, że wskutek przekształcenia pozostaną oni – co do zasady – w posiadaniu majątku o tej samej wartości rynkowej, który mieli przed przekształceniem. W rezultacie po przekształceniu spółki osobowej u wspólników, którzy staną się wspólnikami spółki kapitałowej, nie powstanie obowiązek podatkowy w PIT.

Stanowisko to potwierdzone zostało w interpretacjach indywidualnych dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z 12 grudnia 2019 r. (0113-KDIPT2-3. 4011.543.2019.1.GG), z 4 stycznia 2023 r. (0112-KDIL2-2.4011. 791.2022.1.AA), z 29 marca 2024 r. (0112-KDIL2-2.4011. 111.2024.1.WS), z 3 sierpnia 2023 r. (0114-KDIP2-2.4010. 285.2023.1.RK), z 24 sierpnia 2023 r. (0114-KDIP3-1.4011. 668.2023.1.EC).

Podstawa prawna:

- art. 551, art. 552 i art. 553 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.)

- art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.)

- art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 226 ze zm.)

Zdaniem autora

Jakub Sitarski - radca prawny, doradca podatkowy

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową wymaga uwzględnienia wielu aspektów podatkowych, w tym dotyczących obowiązków podatkowych wspólników. Takie przekształcenie będzie co do zasady neutralne na gruncie podatku dochodowego. Warto skonsultować się jednak z doradcą podatkowym lub prawnikiem, aby upewnić się, że proces przekształcenia przebiegnie optymalnie i zgodnie z przepisami. Przekształcenie może przynieść wiele korzyści, ale tylko wtedy, gdy jest przeprowadzone z pełnym zrozumieniem skutków prawnych i podatkowych.