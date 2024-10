Era zmian. O ewolucji i przyszłości rachunkowości

Służył pan profesji księgowej przez ponad 30 lat. Ma pan ogromne doświadczenie i z pewnością wiele spostrzeżeń. Na jakie etapy można by pana zdaniem podzielić historię rachunkowości?

Zacząłbym od późnych lat dziewięćdziesiątych – boomu „dot-com”. Były to czasy wielkiej transformacji tego, co dziś uważamy już za starą technologię, ale wówczas była to wielka nowość. Miało to bardzo daleko idące konsekwencje dla profesji.