Czy przedsiębiorca rozliczy ubranie w firmowych kosztach PIT

Każdy musi dbać o schludny wygląd, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą. Takiego argumentu fiskus używa w niekorzystnych dla przedsiębiorców interpretacjach. Urzędnicy twierdzą w nich, że zakup ubrania to wydatek osobisty i nie można go rozliczyć w kosztach. Skarbówka często jednak uzależnia odpowiedź od tego, czy na odzieży jest firmowe logo. Jeśli jest, to szanse na pozytywną interpretację rosną. Fiskus zgadza się też na rozliczenie kosztów, jeśli ubranie jest charakterystyczne dla wykonywanego zawodu.