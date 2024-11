Kiedy trzeba aktualizować benchmark

Analiza cen transferowych w postaci analizy porównawczej lub analizy zgodności stanowi podstawowy dokument pozwalający na wykazanie, że ceny transferowe w transakcjach między podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. Jednakże obok wymogów dotyczących jakości i kompletności analiz, równie ważny jest aspekt ich aktualności na przestrzeni trwania umowy finansowania.

To, że raz przygotowana analiza cen transferowych nie może być stosowana w nieograniczonych ramach czasowych wynika zarówno z czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Po pierwsze, rynek podlega ciągłym zmianom, co jest szczególnie widoczne w przypadku transakcji finansowych. Decyzje organów nadzoru finansowego, umocnienie lub osłabienie walut, prowadzona polityka państwa, sytuacja międzynarodowa, wojny, pandemia – wszystkie te czynniki oddziałują na globalny rynek finansowy i w efekcie na możliwości pozyskiwania finansowania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. To z kolei przekłada się na ich aktywność inwestycyjną czy decyzje o rozszerzaniu lub ograniczaniu działalności. Z drugiej strony, na aktualność analiz cen transferowych wpływają także uwarunkowania wewnętrzne związane z działaniem danego podmiotu, a więc np. zawieranie aneksów zmieniających warunki transakcji, która była przedmiotem analizy, czy zmiany polityki finansowania w ramach grupy.