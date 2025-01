Julita Karaś-Gasparska: Składka zdrowotna, czyli obiecanki cacanki

Składka zdrowotna w założeniu miała być neutralna dla kieszeni podatników. Można ją bowiem było odliczyć od podatku. Początkowo całą, później składka nieznacznie wzrosła, a odliczenie nie, więc od tego momentu już tylko prawie całą. Wszystko zmieniło się wraz z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu przedstawianego szumnie jako obniżka podatków. W rzeczywistości żadnej obniżki nie było, bo wszystko to, co podatnicy zyskali na obniżeniu stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., podwyższeniu progu podatkowego i kwoty wolnej oraz wprowadzeniu kilku ulg i zwolnień, stracili na likwidacji prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Polski Ład oznaczał chaos w rozliczeniach, a dla części podatników nawet podwyżkę kwot wpłacanych do budżetu.