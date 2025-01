Jak koszty udziałowca wpływają na kalkulację wynagrodzenia w grupie

Grupy kapitałowe często optymalizują swoje działania, przekazując rutynowe usługi, takie jak księgowość, finanse, controlling, IT, zakupy czy compliance, do wyspecjalizowanych jednostek. Także usługi wsparcia o charakterze strategicznym są często nabywane przez polskich podatników od swoich spółek matek. Usługi te są świadczone na rzecz np. firm produkcyjnych czy dystrybutorów, co pozwala im skupić się na głównej działalności. Ustalenie wynagrodzenia za takie usługi zgodnie z zasadą ceny rynkowej może być wyzwaniem dla podatników. Jednocześnie jest to jeden z najczęściej kontrolowanych obszarów przez organy podatkowe.