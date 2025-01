Perspektywy dla specjalistów ds. rachunkowości i finansów na 2025 rok. Powody do ostrożnego optymizmu

Pojawiła się nadzieja, że po pięciu latach od wybuchu pandemii, która wstrząsnęła światową gospodarką i wywołała największy kryzys ekonomiczny od ponad wieku, globalny cykl gospodarczy wreszcie zacznie wracać do normalności. Co to oznacza dla specjalistów ds. rachunkowości i finansów?

Wszystko wskazuje na to, że świat wciąż stoi na rozdrożu, przynosząc zarówno wyzwania, jak i możliwości, które będą kształtować globalny krajobraz przez najbliższe 12 miesięcy. Poprawie stabilności gospodarki towarzyszy bowiem rosnące ryzyko w wielu innych obszarach. Rozwój sztucznej inteligencji (AI), burzliwy krajobraz geopolityczny, wyzwania klimatyczne, a także zagrożenia cybernetyczne i zwiększona presja regulacyjna – wszystkie te czynniki sprawiają, że środowisko biznesowe staje się coraz bardziej złożone.