Jak przygotować bezpieczną deklarację na podatek od nieruchomości

Osoby prawne zobowiązane są do składania deklaracji na podatek od nieruchomości do końca stycznia każdego roku. Jednakże w roku 2025, w związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom przedłużenie tego terminu do 31 marca po spełnieniu obowiązków wskazanych w nowelizacji ustawy. Czas na sporządzenie i złożenie deklaracji nie bez powodu uległ wydłużeniu aż o 2 miesiące, gdyż wprowadzone do porządku prawnego zmiany dotyczące opodatkowania budynków i budowli są na tyle obszerne, że wymagają od przedsiębiorców szczególnej uwagi i dodatkowego zaangażowania.